В Уфе сотрудники Росгвардии задержали пьяного дебошира в магазине
Неадекватный мужчина пытался подраться с продавцом.
Неадекватный мужчина пытался подраться с продавцом.
В Уфе бойцы Росгвардии задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в круглосуточном магазине.
ЧП произошло в Орджоникидзевском районе столицы. Ночной посетитель зашел в магазин за покупками. Однако оплачивать он их не собирался. Вместо этого мужчина начал махать руками и толкать продавщицу. После этого негодяй поспешил скрыться из магазина. Продавец нажала «тревожную кнопку».
— 38-летнего подозреваемого задержали по горячим следам. Ранее его уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь пострадавшей женщине. Подозреваемый передан сотрудникам полиции, — рассказали в