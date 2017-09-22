В Уфе сотрудники Росгвардии задержали пьяного дебошира в магазине

ЧП произошло в Орджоникидзевском районе столицы. Ночной посетитель зашел в магазин за покупками. Однако оплачивать он их не собирался. Вместо этого мужчина начал махать руками и толкать продавщицу. После этого негодяй поспешил скрыться из магазина. Продавец нажала «тревожную кнопку».