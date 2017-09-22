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12:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе сотрудники Росгвардии задержали пьяного дебошира в магазине

Неадекватный мужчина пытался подраться с продавцом.

В Уфе бойцы Росгвардии задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в круглосуточном магазине.

ЧП произошло в Орджоникидзевском районе столицы. Ночной посетитель зашел в магазин за покупками. Однако оплачивать он их не собирался. Вместо этого мужчина начал махать руками и толкать продавщицу. После этого негодяй поспешил скрыться из магазина. Продавец нажала «тревожную кнопку».

— 38-летнего подозреваемого задержали по горячим следам. Ранее его уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь пострадавшей женщине. Подозреваемый передан сотрудникам полиции, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

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