В Петербурге обнаружили 7 тонн ядовитого яичного порошка

Всего в Петербург прибыло семь тонн опасного яичного порошка. При этом порошок был задекларирован с нарушениями действующего законодательства. С нарушением были оформлены также и протоколы испытаний, выданные коммерческой лабораторией, сообщает портал OK-Inform со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

К слову, это уже не первая партия ядовитого порошка, прибывающая в Северную столицу из Европы. В конце августа специалисты Роспотребнадзора обнаружили более 200 килограммов яичного порошка из Франции, содержащего все тот же фипронил. Ту партию также изъяли и уничтожили. На прилавки магазинов и в заведения общепита ядовитый продукт не попал.