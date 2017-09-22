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13:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге обнаружили 7 тонн ядовитого яичного порошка

Всю партию уничтожили.

Новую партию яичного порошка с повышенным содержанием фипронила обнаружили в Петербурге.

Это ядовитое вещество используется для борьбы с насекомыми.

Всего в Петербург прибыло семь тонн опасного яичного порошка. При этом порошок был задекларирован с нарушениями действующего законодательства. С нарушением были оформлены также и протоколы испытаний, выданные коммерческой лабораторией, сообщает портал OK-Inform со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

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Всю опасную продукцию изъяли и утилизировали.

К слову, это уже не первая партия ядовитого порошка, прибывающая в Северную столицу из Европы. В конце августа специалисты Роспотребнадзора обнаружили более 200 килограммов яичного порошка из Франции, содержащего все тот же фипронил. Ту партию также изъяли и уничтожили. На прилавки магазинов и в заведения общепита ядовитый продукт не попал.

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