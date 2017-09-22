В Кинель-Черкасском районе неизвестный водитель сбил насмерть пешехода и уехал

По данным ГИБДД, водитель неустановленного транспортного средства двигался со стороны Отрадного в направлении Кинеля. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист сбил мужчину, двигавшегося по проезжей части в попутном направлении, а затем уехал с места происшествия. От полученных в результате ДТП травм пешеход, личность которого пока не установлена, скончался до прибытия врачей.