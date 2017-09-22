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14:31 (мск), источник: Pro Город Самара

В Кинель-Черкасском районе неизвестный водитель сбил насмерть пешехода и уехал

Полицейские Кинель-Черкасского района просят откликнуться очевидцев ДТП со смертельным исходом, которое было зарегистрировано в четверг, 21 сентября, в 20:25 на 76 километре дороги «Самара — Бугуруслан», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным ГИБДД, водитель неустановленного транспортного средства двигался со стороны Отрадного в направлении Кинеля. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист сбил мужчину, двигавшегося по проезжей части в попутном направлении, а затем уехал с места происшествия. От полученных в результате ДТП травм пешеход, личность которого пока не установлена, скончался до прибытия врачей.

Всех, кому что-либо известно о произошедшем ДТП, о личности или возможном местонахождении скрывшегося водителя, полицейские просят сообщить в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Кинель-Черкасскому району по телефону: (84660) 40640 или обратиться по адресу: Самарская область, село Кинель-Черкассы, ул. Ленинская, 36. Конфиденциальность гарантируется.

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