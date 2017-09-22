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18:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Бесхозные скважины угрожают водным запасам Ленинградской области

«Комсомолка» и блогеры готовятся к первой автоэкспедиции проекта «Родники Ленобласти».

Источник: Комсомольская правда

Петербуржцы доверяют воде из родников. У многих есть заветные места, в которых вода — чистая, а иногда и целебная. По крайней мере, горожане в этом уверены. Кто сказал? Не важно, ведь это же родник! Но не все так просто.

В Год экологии «Сообщество Питерских блогеров» и медиахолдинг «Комсомольская правда» решили проверить это с помощью науки и запустили уникальный проект — «Родники Ленобласти». Наша цель — составить карту родников региона и узнать, насколько чистая в них вода. Проанализировать ее помогут специалисты сертифицированных лабораторий города и геологи.

Источник: Комсомольская правда

— На территории Ленобласти, да и всего Северо-Западного региона пробурено значительное количество гидрогеологических скважин, не имеющих в настоящее время владельцев. Они негативно влияют на геологическую среду и в значительной степени на ресурсы подземных вод, — рассказала «Комсомолке» советник генерального директора АО «Северо-Западное ПГО» Росгеологии Ирина Чернявская. — Происходит проникновение некондиционных вод по открытым стволам скважин в эксплуатируемые водоносные горизонты и таким образом ухудшение качества подземных вод. Кроме того, самоизливающие скважины приводят к истощению ресурсов пресных или минеральных подземных вод.

Стихийные скважины опасны не только для подземных вод, но и для окружающей среды, ведь на месте такого родника могут образовываться воронки и вымоины, подтапливаются сельскохозяйственные поля.

Открытые стволы скважин могут стать причиной различных аварий. Уже сейчас необходимо ликвидировать 56 бесхозных скважин на территории Ленинградской, Новгородской и Вологодской областей Северо-Западного федерального округа.

— Думаем, после подведения итогов проекта «Родники Ленобласти» этот список станет заметно больше, — добавляет Ирина Чернявская. — Мы считаем, что это очень хороший, актуальный и стратегически важный проект, поэтому с большим удовольствием приняли в нем участие. Дело в том, что родники не всегда бывают природными. Часто они возникают в результате варварской деятельности людей. Мониторинг таких источников необходим.

Кстати, идею журналистов и блогеров поддержала и администрация Ленинградской области.

— Для региона уже стало добрым правилом — организовывать и поддерживать различные экологические проекты. Карта родников Ленинградской области будет полезна и жителям Северо-Запада России, и туристам, путешественникам, и всем кому дорога приросла и экология, — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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Первая экспедиция «Комсомолки» и Сообщества Питерских блогеров стартует уже в эти выходные. Напомним, все маршруты были составлены с помощью жителей области, которые отметили на сайте проекте «Родники Ленобласти» более ста источников. В ближайшие выходные экипажи экологического автопробега исследуют направление Гатчина-Луга. Получить самые свежие фотографии и новости из экологических автопробегов поможет наш сайт и социальные сети: #РодникиЛенобласти.

Справка «КП»

Проект «Родники Ленобласти» приурочен к проведению Года экологии в России. Знаете природный источник питьевой воды? Отметьте его на сайте «Родники Ленобласти». По самым «полноводным» маршрутам будут отправлены автоэкспедиции блогеров и журналистов «Комсомолки».

Задача экипажей — взять пробы воды из родников и проанализировать их чистоту в сертифицированных лабораториях.

Результаты проверки будут отображены на карте проекта, опубликованы на страницах «Комсомольской правды в Петербурге» и на нашем сайте.

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Также во время экспедиций (они проходят по выходным) участники проекта планируют делиться живописными фотографиями источников и осеннего леса, впечатлениями о достопримечательностях Ленобласти и даже проверять качество мобильной связи в различных уголках региона.

Проект «Родники Ленобласти» поддержали многие социально ответственные компании региона: концерн «Шелл» в России, компания «Хваловские воды», ПАО «Мегафон», АО «Северо-Западное ПГО» Росгеологии, независимая веб-студия PetrogradWeb и другие.

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