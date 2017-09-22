Бесхозные скважины угрожают водным запасам Ленинградской области
«Комсомолка» и блогеры готовятся к первой автоэкспедиции проекта «Родники Ленобласти».
«Комсомолка» и блогеры готовятся к первой автоэкспедиции проекта «Родники Ленобласти».
Петербуржцы доверяют воде из родников. У многих есть заветные места, в которых вода — чистая, а иногда и целебная. По крайней мере, горожане в этом уверены. Кто сказал? Не важно, ведь это же родник! Но не все так просто.
В Год экологии «Сообщество Питерских блогеров» и медиахолдинг «Комсомольская правда» решили проверить это с помощью науки и запустили уникальный проект — «Родники Ленобласти». Наша цель — составить карту родников региона и узнать, насколько чистая в них вода. Проанализировать ее помогут специалисты сертифицированных лабораторий города и геологи.
— На территории Ленобласти, да и всего
Открытые стволы скважин могут стать причиной различных аварий. Уже сейчас необходимо ликвидировать 56 бесхозных скважин на территории Ленинградской, Новгородской и Вологодской областей
— Думаем, после подведения итогов проекта «Родники Ленобласти» этот список станет заметно больше, — добавляет Ирина Чернявская. — Мы считаем, что это очень хороший, актуальный и стратегически важный проект, поэтому с большим удовольствием приняли в нем участие. Дело в том, что родники не всегда бывают природными. Часто они возникают в результате варварской деятельности людей. Мониторинг таких источников необходим.
— Для региона уже стало добрым правилом — организовывать и поддерживать различные экологические проекты. Карта родников Ленинградской области будет полезна и жителям
Первая экспедиция «Комсомолки» и Сообщества Питерских блогеров стартует уже в эти выходные. Напомним, все маршруты были составлены с помощью жителей области, которые отметили на сайте проекте «Родники Ленобласти» более ста источников. В ближайшие выходные экипажи экологического автопробега исследуют направление
Справка «КП»
Проект «Родники Ленобласти» приурочен к проведению Года экологии в России. Знаете природный источник питьевой воды? Отметьте его на сайте «Родники Ленобласти». По самым «полноводным» маршрутам будут отправлены автоэкспедиции блогеров и журналистов «Комсомолки».
Результаты проверки будут отображены на карте проекта, опубликованы на страницах «Комсомольской правды в Петербурге» и на нашем сайте.
Также во время экспедиций (они проходят по выходным) участники проекта планируют делиться живописными фотографиями источников и осеннего леса, впечатлениями о достопримечательностях Ленобласти и даже проверять качество мобильной связи в различных уголках региона.
Проект «Родники Ленобласти» поддержали многие социально ответственные компании региона: концерн «Шелл» в России, компания «Хваловские воды», ПАО «Мегафон», АО «Северо-Западное ПГО» Росгеологии, независимая