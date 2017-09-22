Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американцам и «Ан-Нусре» удалось разозлить российскую армию
Свекла оказалась суперфудом
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Президент Румынии отменил визит на Украину
Пескова попросили оценить работу служб при массовом «минировании»
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
СМИ: Волочкова показала искалеченные балетом ноги
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
СМИ: Пушков объяснил, что означает «прорыв» Саакашвили на Украину
Постпред РФ назвал беспрецедентным случай в ОБСЕ
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
10Apple показала новые iPhone
13:46 (мск), источник: Ежедневник.by

С торфобрикетного завода в Хойниках украли рельсы

Предприятие проходит процедуру ликвидации, локальные железнодорожные ветки находятся в стадии разбора, чем и воспользовались воры.

Источник: Ежедневник.by

Следственное управление УСК по Гомельской области устанавливает обстоятельства хищения лома металла в виде рельс с территории филиала «Торфобрикетный завод «Хойникский» РПУП «Гомельоблгаз».

В виду нахождения завода в стадии ликвидации, на его территории проводятся работы по демонтажу локальной железнодорожной ветки. Демонтированные рельсы складируются на открытой площадке для дальнейшей отгрузки на Хойникский участок УП «Вторчермет».

Следователи обнаружили причастность к краже троих работников завода, занимающих различные должности.

Похищено не менее 25 тонн частей узкоконечных рельс, которые вывозились на личном автомобиле одного из работников завода и впоследствии сдавались на металлолом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сделано в Беларуси. Топ-25 компаний - легенд строительной отрасли и девелопмента
КНДР пригрозила взорвать водородную бомбу в Тихом океане
Автор памятника Калашникову: ошибка с автоматом могла закрасться
В США устанавливают причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Госдума повысит штрафы за непропуск пешеходов
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
Умара Джабраилова отправили на психиатрическую экспертизу
В труппу Большого приняли праправнучку Матильды Кшесинской
Спорт
Лидеры бойкотируют Кубок России: итоги матчей 1/16 финала Четыре лучших клуба ЧР — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА — проиграли в матчах КР командам первого дивизиона, чемпион страны «Спартак» победил «Кубань»
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь