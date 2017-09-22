С торфобрикетного завода в Хойниках украли рельсы
Предприятие проходит процедуру ликвидации, локальные железнодорожные ветки находятся в стадии разбора, чем и воспользовались воры.
Предприятие проходит процедуру ликвидации, локальные железнодорожные ветки находятся в стадии разбора, чем и воспользовались воры.
Следственное управление УСК по Гомельской области устанавливает обстоятельства хищения лома металла в виде рельс с территории филиала «Торфобрикетный завод «Хойникский» РПУП «Гомельоблгаз».
В виду нахождения завода в стадии ликвидации, на его территории проводятся работы по демонтажу локальной железнодорожной ветки. Демонтированные рельсы складируются на открытой площадке для дальнейшей отгрузки на Хойникский участок УП «Вторчермет».
Следователи обнаружили причастность к краже троих работников завода, занимающих различные должности.
Похищено не менее 25 тонн частей узкоконечных рельс, которые вывозились на личном автомобиле одного из работников завода и впоследствии сдавались на металлолом.