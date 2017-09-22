Водитель иномарки погиб в ДТП с «КамАЗом» на трассе Ростов -Таганрог
Водитель иномарки погиб в результате ДТП с участием «КамАЗа» на трассе
Водитель иномарки погиб в результате ДТП с участием «КамАЗа» на трассе
Как сообщает «Блокнот», авария произошла около 1.00 на 65-м километре трассы.
Смертельная авария произошла поздней ночью на трассе «Ростов-Таганрог».
Легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с двигавшимся в попутном направлении «КамАЗом».
Управлявший иномаркой 36-летний мужчина скончался на месте происшествия.
В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту аварии.