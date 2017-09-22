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14:00 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Водитель иномарки погиб в ДТП с «КамАЗом» на трассе Ростов -Таганрог

Водитель иномарки погиб в результате ДТП с участием «КамАЗа» на трассе Ростов-Таганрог 22 сентября.

Как сообщает «Блокнот», авария произошла около 1.00 на 65-м километре трассы.

Смертельная авария произошла поздней ночью на трассе «Ростов-Таганрог».

Легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с двигавшимся в попутном направлении «КамАЗом».

Управлявший иномаркой 36-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту аварии.

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