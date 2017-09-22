Найденный в сгоревшем такси человек был убит
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства человека, чье тело было найдено в сгоревшем такси в Гурьевском районе. Об этом в пятницу сообщает
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства человека, чье тело было найдено в сгоревшем такси в Гурьевском районе. Об этом в пятницу сообщает
Обгоревшее тело было найдено на заднем сиденье такси в четверг. Его обнаружили жители поселка Новодорожный.
«Учитывая, обстоятельства обнаружения тела, указывающие, что смерть мужчины носит насильственный характер, следствием принято решение о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении ведомства.
Лично погибшего не установлена. СК разыскивает очевидцев преступления.