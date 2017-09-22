Россиянин ударил ногой по лицу полицейского в аэропорту Алматы
Гражданина России осудили за оскорбление и удар ногой по лицу полицейского, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Гражданина России осудили за оскорбление и удар ногой по лицу полицейского, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Инцидент произошел в зале международных вылетов международного аэропорта Алматы.
Согласно приговору Турксибского районного суда Алматы, россиянин в середине июля собирался вылететь из Алматы в Москву. Он прошел пограничный, таможенный и предполетный досмотры, а затем в одном из баров зала международных вылетов выпил алкогольные напитки.
Сотрудники авиакомпании решили «снять деструктивного пассажира с рейса». К гейту № 7, где производилась посадка в самолет, вызвали полицейских, чтобы им передать пьяного мужчину для привлечения к ответственности.
Работники ЛОВД в аэропорту Алматы потребовали от россиянина пройти в дежурную часть, но он отказался и, как говорится в судебном акте, начал выражаться нецензурной бранью в адрес представителей власти.
Полицейские решили принудительно доставить мужчину. В этот момент, как отмечается в документе, он ударил ногой по лицу участкового. Полицейский, согласно медсправке, получил перелом костей носа со смещением.
Как отмечается в приговоре, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его взяли под стражу.
Гражданина России предали суду по двум статьям УК РК: 378 — «Оскорбление представителя власти» и 380 — «Применение насилия в отношении представителя власти». В суде он свою вину признал полностью и раскаялся.
«Суд приговорил: признать виновным в совершении уголовных проступков, предусмотренных статьей 378, части 1, статьей 380, части 1 РК (…) и окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 500 МРП, что составляет один миллион 134 тысячи 500 тенге. Обязать в течение месячного срока после вступления приговора в законную силу оплатить назначенную судом сумму штрафа. Меру пресечения — содержание под стражей — изменить, освободить из зала суда немедленно», — говорится в приговоре Турксибского районного суда.