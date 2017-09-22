Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент Румынии щелкнул по носу Порошенко на Генассамблее ООН
Свекла оказалась суперфудом
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Президент Румынии отменил визит на Украину
«Украина будет снова покупать»: глава «Нафтогаза» о газе из РФ
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Мозоли от балета: Волочкова показала натруженные ноги - СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
СМИ: Пушков объяснил, что означает «прорыв» Саакашвили на Украину
Постпред РФ назвал беспрецедентным случай в ОБСЕ
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
10Apple показала новые iPhone
13:58 (мск), источник: Tengrinews

Россиянин ударил ногой по лицу полицейского в аэропорту Алматы

Гражданина России осудили за оскорбление и удар ногой по лицу полицейского, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Инцидент произошел в зале международных вылетов международного аэропорта Алматы.

Согласно приговору Турксибского районного суда Алматы, россиянин в середине июля собирался вылететь из Алматы в Москву. Он прошел пограничный, таможенный и предполетный досмотры, а затем в одном из баров зала международных вылетов выпил алкогольные напитки.

Сотрудники авиакомпании решили «снять деструктивного пассажира с рейса». К гейту № 7, где производилась посадка в самолет, вызвали полицейских, чтобы им передать пьяного мужчину для привлечения к ответственности.

Работники ЛОВД в аэропорту Алматы потребовали от россиянина пройти в дежурную часть, но он отказался и, как говорится в судебном акте, начал выражаться нецензурной бранью в адрес представителей власти.

Полицейские решили принудительно доставить мужчину. В этот момент, как отмечается в документе, он ударил ногой по лицу участкового. Полицейский, согласно медсправке, получил перелом костей носа со смещением.

Как отмечается в приговоре, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его взяли под стражу.

Гражданина России предали суду по двум статьям УК РК: 378 — «Оскорбление представителя власти» и 380 — «Применение насилия в отношении представителя власти». В суде он свою вину признал полностью и раскаялся.

«Суд приговорил: признать виновным в совершении уголовных проступков, предусмотренных статьей 378, части 1, статьей 380, части 1 РК (…) и окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 500 МРП, что составляет один миллион 134 тысячи 500 тенге. Обязать в течение месячного срока после вступления приговора в законную силу оплатить назначенную судом сумму штрафа. Меру пресечения — содержание под стражей — изменить, освободить из зала суда немедленно», — говорится в приговоре Турксибского районного суда.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Россиянин ударил ногой по лицу полицейского в аэропорту Алматы
КНДР пригрозила взорвать водородную бомбу в Тихом океане
Автор памятника Калашникову: ошибка с автоматом могла закрасться
В США устанавливают причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Госдума повысит штрафы за непропуск пешеходов
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
Умара Джабраилова отправили на психиатрическую экспертизу
В труппу Большого приняли праправнучку Матильды Кшесинской
Спорт
Лидеры бойкотируют Кубок России: итоги матчей 1/16 финала Четыре лучших клуба ЧР — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА — проиграли в матчах КР командам первого дивизиона, чемпион страны «Спартак» победил «Кубань»
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь