Россиянин ударил ногой по лицу полицейского в аэропорту Алматы

Источник: Tengrinews

Инцидент произошел в зале международных вылетов международного аэропорта Алматы.

Согласно приговору Турксибского районного суда Алматы, россиянин в середине июля собирался вылететь из Алматы в Москву. Он прошел пограничный, таможенный и предполетный досмотры, а затем в одном из баров зала международных вылетов выпил алкогольные напитки.

Сотрудники авиакомпании решили «снять деструктивного пассажира с рейса». К гейту № 7, где производилась посадка в самолет, вызвали полицейских, чтобы им передать пьяного мужчину для привлечения к ответственности.

Работники ЛОВД в аэропорту Алматы потребовали от россиянина пройти в дежурную часть, но он отказался и, как говорится в судебном акте, начал выражаться нецензурной бранью в адрес представителей власти.

Полицейские решили принудительно доставить мужчину. В этот момент, как отмечается в документе, он ударил ногой по лицу участкового. Полицейский, согласно медсправке, получил перелом костей носа со смещением.

Как отмечается в приговоре, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его взяли под стражу.

Гражданина России предали суду по двум статьям УК РК: 378 — «Оскорбление представителя власти» и 380 — «Применение насилия в отношении представителя власти». В суде он свою вину признал полностью и раскаялся.