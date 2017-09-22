Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент Румынии щелкнул по носу Порошенко на Генассамблее ООН
Широкое лицо говорит о большом сексуальном аппетите
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку
«Украина будет снова покупать»: глава «Нафтогаза» о газе из РФ
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Экс-муж обидел и возмутил Максакову своим решением - СМИ
СМИ: молодая жена Градского впервые сказала о сыне
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Лавров не едет на заседание в Киев: СМИ о причинах
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
8В Москве открыли памятник Калашникову
14:02 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловчанина едва не застрелили «за отказ быть киллером»

Заявил он в СКР.

В поселке Махнево (Алапаевский район) произошла перестрелка. Неизвестный выстрелил из ружья в 49-летнего мужчину, он получил ранение ноги. Потерпевший написал заявление в полицию. Также он утверждает, что в него стреляли из-за того, что он отказался от заказного убийства депутата.

В пресс-службе свердловского ГУ МВД сообщили «Уралинформбюро», что по факту перестрелки сейчас проводится проверка. Потерпевший находится на лечении. После того, как врачи дадут заключении о степени тяжести вреда здоровью, будет принято процессуальное решение.

В региональном СУ СКР добавили, что ранее следственный отдел по Алапаевску проверил информацию по поводу возможного заказа на убийство. Объективного подтверждения эти сведения не нашли.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Сургуте воспитанник спецшколы пошел под суд за 15 преступлений
Трамп назвал Ким Чен Ына «психом»
Автор памятника Калашникову: ошибка с автоматом могла закрасться
В США устанавливают причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Госдума повысит штрафы за непропуск пешеходов
Подробности: как российские военные прорвали окружение в Сирии
Умара Джабраилова отправили на психиатрическую экспертизу
В труппу Большого приняли праправнучку Матильды Кшесинской
Спорт
Лидеры бойкотируют Кубок России: итоги матчей 1/16 финала Четыре лучших клуба ЧР — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА — проиграли в матчах КР командам первого дивизиона, чемпион страны «Спартак» победил «Кубань»
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь