Свердловчанина едва не застрелили «за отказ быть киллером»
Заявил он в СКР.
Заявил он в СКР.
В поселке Махнево (Алапаевский район) произошла перестрелка. Неизвестный выстрелил из ружья в 49-летнего мужчину, он получил ранение ноги. Потерпевший написал заявление в полицию. Также он утверждает, что в него стреляли
В
В региональном СУ СКР добавили, что ранее следственный отдел по Алапаевску проверил информацию по поводу возможного заказа на убийство. Объективного подтверждения эти сведения не нашли.