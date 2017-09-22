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16:32 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области выявили очередной случай бешенства у животных

Ветеринарные врачи диагностировали смертельное заболевание у шестимесячного бычка в двух км от с. Кашары Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной станции по борьбе с болезнями животных.

Ветеринары изолировали животное и установили за ним наблюдение. Специалисты отобрали пробы патологического материала и направили их на исследование в лабораторию. Место захоронения животного продезинфицировали. Результаты исследований подтвердили, что теленок был болен бешенством.

На территории ЛПХ, в котором содержался бычок, ветврачи провели вакцинацию всех животных. В ближайшее время на отдельной территории Кашарского района установят карантинные ограничения. С начала года это 12-й случай заболевания бешенством среди животных в регионе и второй среди крупного рогатого скота.

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