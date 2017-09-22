Полицейские нашли тело пропавшей 5-летней девочки в Калаче
Правоохранители обнаружили тело исчезнувшей 15 сентября 5-летней Софьи Четвертновой в Волгоградской области.
Правоохранители обнаружили тело исчезнувшей 15 сентября 5-летней Софьи Четвертновой в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, тело ребенка нашли в хозяйственной постройке, расположенной рядом с гаражным боксом в
Стражи порядка пытаются установить мотив преступника, убившего девочку.
Напомним, что Софья Четвертнова пропала вечером 15 сентября с детской площадки, расположенной в 50 метрах от дома.