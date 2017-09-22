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18:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Студент подозревается в убийстве отца знакомой в Иркутской области

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

Студент подозревается в убийстве отца своей знакомой в Приангарье. По данному факту возбуждено уголовное дело за убийство, задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР ПО Иркутской области.

В январе 2017 по факту безвестного исчезновения 47-летнего тракториста возбуждено уголовное дело. 18 сентября оперативники вышли на след лица, предположительно, причастного к преступлению. Им оказалась девушка, которая рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что обладает экстрасенсорными способностями и поможет найти тело пропавшего без вести мужчины. В указанном девушкой месте в лесу оперативники обнаружили скелетированные останки мужчины, впоследствии установленного, как без вести пропавшего в начале года тракториста. В дальнейшем девушка призналась следователям, что была свидетелем убийства мужчины и, более того, помогла скрыть следы преступления.

«Следователями установлено, что в ночное время 14 января между отцом и дочерью произошел конфликт, в ходе которого мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, толкнул дочь, она упала и ударилась головой, потеряв сознание. Находившийся на месте происшествия юноша, вступился за девушку. В ходе ссоры он ударил поленом по голове хозяину дома, от которого последний скончался на месте. После этого молодой человек вместе с дочерью убитого и девушкой-“экстрасенсом”, завернули тело тракториста в брезент, на санях увезли в лес и закопали», — отметили в ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям двух девушек, которые длительное время, вступив в сговор, укрывали особо тяжкое преступление. Расследование уголовного дела продолжается.

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