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15:54 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области мужчину избили и увезли в багажнике автомобиля

В Боковском районе Ростовской области трое мужчин избили своего знакомого и поместили его в багажник автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба СК по Ростовской области.

По версии следствия, в июле 2017 года трое мужчин нанесли своему знакомому несколько ударов в различные части тела и поместили его в багажник автомобиля. После начала движения потерпевшему удалось самостоятельно открыть крышку багажного отделения и убежать. С заявлением о совершенном преступлении он обратился в полицию.

В отношении троих подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Его рассмотрит суд.

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