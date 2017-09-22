В Ростовской области мужчину избили и увезли в багажнике автомобиля
В Боковском районе Ростовской области трое мужчин избили своего знакомого и поместили его в багажник автомобиля. Об этом сообщает
В Боковском районе Ростовской области трое мужчин избили своего знакомого и поместили его в багажник автомобиля. Об этом сообщает
По версии следствия, в июле 2017 года трое мужчин нанесли своему знакомому несколько ударов в различные части тела и поместили его в багажник автомобиля. После начала движения потерпевшему удалось самостоятельно открыть крышку багажного отделения и убежать. С заявлением о совершенном преступлении он обратился в полицию.
В отношении троих подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Его рассмотрит суд.