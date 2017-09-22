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14:40 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми банк эвакуировали из-за бесхозного предмета

Жители встревожились, обнаружив оставленную сумку.

Банк в Перми эвакуировали из-за бесхозного предмета.

Инцидент произошёл 22 сентября около 13.00 в Мотовилихинском районе. В полицию поступил звонок от жителя, который рассказал об оставленной в помещении банка на улице Крупской сумке.

По указанному адресу выехали сотрудники полиции и МЧС. Из помещения эвакуировали людей. Как удалось выяснить во время проверки, бесхозный предмет опасности не представляет. Им оказалась забытая клиенткой банка сумка.

Напомним, 12 сентября в Перми прошли массовые эвакуации. 16 сентября в полицию поступило сообщение о бесхозном предмете около Дягилевской гимназии.

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