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15:50 (мск), источник: РИА Новости

Верхние конструкции сгоревшего в Ростове-на-Дону отеля снимут

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Верхние конструкции сгоревшего в центре Ростова-на-Дону отеля будут сняты спасателями, так как рискуют упасть, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

Источник: РИА Новости

Десятиэтажное здание гостиницы в переулке Семашко загорелось в четверг днем. Пожару был присвоен третий ранг сложности, в окрестностях введен режим ЧС. В результате пожара погибли два человека. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок. К 19.00 пожар был полностью потушен. Возбуждено уголовное дело.

«После окончания следственных мероприятий нужно будет оперативно убрать пострадавшие автомобили и очистить улицы от загрязнений. Верхние конструкции здания, которые могут упасть вниз, будут сняты с помощью сил спасателей. Они будут использовать 50-метровую вышку», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, собственник отеля готов оградить пятиметровую зону вокруг сгоревшего здания. Вход в Донской казачий государственный институт, который находится напротив сгоревшего отеля, будет осуществляться с другой стороны. Такая ситуация сохранится до принятия решения о строительной надежности здания.

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