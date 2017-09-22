Верхние конструкции сгоревшего в Ростове-на-Дону отеля снимут

Источник: РИА Новости

Десятиэтажное здание гостиницы в переулке Семашко загорелось в четверг днем. Пожару был присвоен третий ранг сложности, в окрестностях введен режим ЧС. В результате пожара погибли два человека. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок. К 19.00 пожар был полностью потушен. Возбуждено уголовное дело.

«После окончания следственных мероприятий нужно будет оперативно убрать пострадавшие автомобили и очистить улицы от загрязнений. Верхние конструкции здания, которые могут упасть вниз, будут сняты с помощью сил спасателей. Они будут использовать 50-метровую вышку», — пояснил собеседник агентства.