Украинец пытался провезти в Крым контрабанду косметики в тайнике
Контрабандист был задержан в пункте пропуска «Джанкой».
Контрабандист был задержан в пункте пропуска «Джанкой».
На границе Крыма в микроавтобусе, за рулем которого находился иностранец, обнаружили тайник для контрабанды косметики, передает
«Глубокой ночью в многосторонний пункт пропуска “Джанкой” заехал микравтобус марки
Мужчина признался, что оборудовал тайник для того, чтобы пересечь украинский пограничный пункт.
На данный момент, выясняются обстоятельства правонарушения.