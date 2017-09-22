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14:31 (мск), источник: АиФ Крым

Украинец пытался провезти в Крым контрабанду косметики в тайнике

Контрабандист был задержан в пункте пропуска «Джанкой».

На границе Крыма в микроавтобусе, за рулем которого находился иностранец, обнаружили тайник для контрабанды косметики, передает пресс-служба Погрануправления ФСБ по республике.

«Глубокой ночью в многосторонний пункт пропуска “Джанкой” заехал микравтобус марки Mercedes-Benz под управлением гражданина Украины 1972 года рождения. В результате проведенного досмотра иномарки в межпотолочном пространстве выявлены пять пакетов черного цвета, в которых находилась косметическая продукция более 30 различных наименований», — уточнили в сообщении.

Мужчина признался, что оборудовал тайник для того, чтобы пересечь украинский пограничный пункт.

На данный момент, выясняются обстоятельства правонарушения.

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