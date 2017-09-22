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14:58 (мск), источник: Sputnik.by

Citroen перевернулся под Барановичами: водитель погиб, пассажир выжил

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП в Барановичском районе, повлекшего гибель человека, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.

Источник: Sputnik.by

Дорожная авария произошла накануне днем на автодороге, связывающей деревни Полонка, Альбинки и Тиунцы. Citroen ZX под управлением 33-летнего жителя Барановичей на закруглении дороги вылетел в кювет и перевернулся.

Мужчина, находившийся за рулем хэтчбека, скончался на месте происшествия от полученных травм. Установлено, что он не был пристегнут ремнем безопасности. Инспекторы выяснили, что мужчина ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде.

Владелец «Ситроена», находившийся на пассажирском сиденье, в результате ДТП не пострадал.

По предварительной информации, причиной аварии стала небезопасная скорость движения, выбранная водителем.

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