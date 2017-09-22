Citroen перевернулся под Барановичами: водитель погиб, пассажир выжил
МИНСК, 22 сен — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП в Барановичском районе, повлекшего гибель человека, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.
МИНСК, 22 сен — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП в Барановичском районе, повлекшего гибель человека, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.
Дорожная авария произошла накануне днем на автодороге, связывающей деревни Полонка, Альбинки и Тиунцы. Citroen ZX под управлением 33-летнего жителя Барановичей на закруглении дороги вылетел в кювет и перевернулся.
Мужчина, находившийся за рулем хэтчбека, скончался на месте происшествия от полученных травм. Установлено, что он не был пристегнут ремнем безопасности. Инспекторы выяснили, что мужчина ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде.
Владелец «Ситроена», находившийся на пассажирском сиденье, в результате ДТП не пострадал.
По предварительной информации, причиной аварии стала небезопасная скорость движения, выбранная водителем.