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19:13 (мск), источник: Вести Иркутск

Вооружённое нападение. Предпринимателя избили и ограбили в Иркутске

В Иркутске ограбили предпринимателя, «выручка» налётчиков составила миллион рублей и травматический пистолет.

Он мужчине не помог, когда вечером трое неизвестных подрезали его автомобиль и достали свой огнестрельный ТТ. Жертву заставили выйти из машины, в салоне которой находилась крупная сумма денег. И оружие гражданской обороны. Им предприниматель воспользоваться так и не сумел — избили раньше. Полицейские по горячим следам задержали троих подозреваемых, один из них уже имеет судимости. Всех арестовали.

— Заведено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. В настоящее время все похищенные деньги уже возвращены законному владельцу, который искренне поблагодарил полицейских за работу, — говорит сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Иванов.

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