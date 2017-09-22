Вооружённое нападение. Предпринимателя избили и ограбили в Иркутске
В Иркутске ограбили предпринимателя, «выручка» налётчиков составила миллион рублей и травматический пистолет.
В Иркутске ограбили предпринимателя, «выручка» налётчиков составила миллион рублей и травматический пистолет.
Он мужчине не помог, когда вечером трое неизвестных подрезали его автомобиль и достали свой огнестрельный ТТ. Жертву заставили выйти из машины, в салоне которой находилась крупная сумма денег. И оружие гражданской обороны. Им предприниматель воспользоваться так и не сумел — избили раньше. Полицейские по горячим следам задержали троих подозреваемых, один из них уже имеет судимости. Всех арестовали.
— Заведено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. В настоящее время все похищенные деньги уже возвращены законному владельцу, который искренне поблагодарил полицейских за работу, — говорит сотрудник