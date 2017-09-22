Вооружённое нападение. Предпринимателя избили и ограбили в Иркутске

Он мужчине не помог, когда вечером трое неизвестных подрезали его автомобиль и достали свой огнестрельный ТТ. Жертву заставили выйти из машины, в салоне которой находилась крупная сумма денег. И оружие гражданской обороны. Им предприниматель воспользоваться так и не сумел — избили раньше. Полицейские по горячим следам задержали троих подозреваемых, один из них уже имеет судимости. Всех арестовали.