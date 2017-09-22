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14:48 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии на трассе перевернулась иномарка

ДТП произошло накануне в 15:30 на 20-м километре автодороги Стерлитамак — Красноусольск, сообщает ГИБДД по РБ.

За рулем Mitsubishi Lancer находился 26-летний житель Стерлитамака. По предварительной информации, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он превысил скорость и не справился с управлением.
В результате происшествия 28-летний пассажир автомобиля был госпитализирован.

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