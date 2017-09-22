В Нижнем Тагиле пенсионерку придавил дорожный знак

В Нижнем Тагиле машина после ДТП снесла дорожный знак, который рухнул на стоящую рядом женщину. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла 22 сентября на перекресте улиц Вагоностроителей и Тимерязева. Водитель Toyota Corolla не уступил дорогу автомобилю Nissan. От удара Nissan отбросило на обочину, где он перевернулся на бок, снеся светофор и дорожный знак. Конструкция упала на 67-летнюю женщину, стоящую рядом. Ее увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом левого предплечья.