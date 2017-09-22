Сотрудник свердловского УФСБ ранил из пистолета человека

Следователи военно-следственного управления по Центральному военному округу проверяют законность действий оперативника свердловского УФСБ Дмитрия Кр-о (фамилия сотрудника имеется в распоряжении редакции). Как стало известно «АиФ-Урал», чекист при задержании разыскиваемого преступника ранил его из личного травматического пистолета.

ВСУ ЦВО проверяет, было ли превышение должностных полномочий со стороны сотрудника УФСБ, который в ходе операции применил именно этот вид оружия. В УФСБ о ситуации знают, в пресс-службе воздерживаются от комментариев до завершения проверки.