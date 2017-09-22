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15:08 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Сотрудник свердловского УФСБ ранил из пистолета человека

Проверку законности применения травматического оружия ведут военные следователи СКР.

Следователи военно-следственного управления по Центральному военному округу проверяют законность действий оперативника свердловского УФСБ Дмитрия Кр-о (фамилия сотрудника имеется в распоряжении редакции). Как стало известно «АиФ-Урал», чекист при задержании разыскиваемого преступника ранил его из личного травматического пистолета.

ВСУ ЦВО проверяет, было ли превышение должностных полномочий со стороны сотрудника УФСБ, который в ходе операции применил именно этот вид оружия. В УФСБ о ситуации знают, в пресс-службе воздерживаются от комментариев до завершения проверки.

Иных подробностей проверки нет, однако известны некоторые обстоятельства инцидента. Как выяснилось, ранение получил 31-летний гражданин Казахстана, который более двух лет скрывался от правосудия за кражу вакуумных выключателей на родине. Силовая операция прошла в конце августа 2017 года близ метро «Ботаническая» в Чкаловском районе. В результате ранения мужчина был госпитализирован в СИЗО, где ждет завершение процедуры экстрадиции в Казахстан.

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