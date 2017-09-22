Сотрудник свердловского УФСБ ранил из пистолета человека
Проверку законности применения травматического оружия ведут военные следователи СКР.
Проверку законности применения травматического оружия ведут военные следователи СКР.
Следователи
ВСУ ЦВО проверяет, было ли превышение должностных полномочий со стороны сотрудника УФСБ, который в ходе операции применил именно этот вид оружия. В УФСБ о ситуации знают, в
Иных подробностей проверки нет, однако известны некоторые обстоятельства инцидента. Как выяснилось, ранение получил 31-летний гражданин Казахстана, который более двух лет скрывался от правосудия за кражу вакуумных выключателей на родине. Силовая операция прошла в конце августа 2017 года близ метро «Ботаническая» в Чкаловском районе. В результате ранения мужчина был госпитализирован в СИЗО, где ждет завершение процедуры экстрадиции в Казахстан.