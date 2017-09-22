Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент Румынии щелкнул по носу Порошенко на Генассамблее ООН
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Президент Румынии отменил визит на Украину
«Украина будет снова покупать»: глава «Нафтогаза» о газе из РФ
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Президент Румынии щелкнул по носу Порошенко на Генассамблее ООН
СМИ: Китай нанесет мощный удар по доллару
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Пугачева уволила Гребенщикова из своей студии
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам
Американцы потерпели в Сирии целую серию поражений – СМИ
СМИ: 63-летняя Вайкуле показала красу и молодость
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
14События недели в фотографиях
15:07 (мск), источник: Newtimes.kz

Задержанные в ходе спецоперации в Шымкенте радикалы арестованы

Суд в Шымкенте санкционировал арест троих предполагаемых сторонников деструктивных религиозных течений, задержанных в ходе спецоперации в районе магазина «Гарант», передает otyrar.kz.

Источник: Newtimes.kz

По словам судьи Аль-Фарабийского районного суда Шымкента Гани Байарыстаа, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 19 ноября.

Все трое были задержаны в минувший вторник, 19 сентября, в трех разных городах ЮКО, сообщил Байарыстан. По информации судьи, Бакытжан Изтилеуов был задержан в Шымкенте, Алпамыса Жусипбекова задержали в городе Сарыагаш, Танат Борашов был задержан в городе Жетысай.

19 сентября местные власти объявили, что департамент внутренних дел ЮКО совместно с ДКНБ провел специальную операцию в районе магазина «Гарант» в Шымкенте, по результатам которой задержана группа «сторонников деструктивных религиозных течений».

По версии следствия, подозреваемые якобы занимались скупкой и сбытом краденых мобильных телефонов, перед их реализацией изменяли идентификационные коды мобильных устройств и «записывали на них материалы экстремистского характера».

Судья сообщил, что все трое мужчин подозреваются по статье «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Изтилеуов подозревается также по статье о пропаганде терроризма и призывах к совершению акта терроризма.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Синоптики обещают казахстанцам холодные выходные
Трамп назвал Ким Чен Ына «психом»
Автор памятника Калашникову: ошибка с автоматом могла закрасться
Родченков назвал РФ самым организованным допинговым нарушителем
Госдума повысит штрафы за непропуск пешеходов
Как российские военные прорвали окружение в Сирии. Подробности
Сбербанк уйдет из ряда европейских стран
В труппу Большого приняли праправнучку Матильды Кшесинской
Спорт
Лидеры бойкотируют Кубок России: итоги матчей 1/16 финала Четыре лучших клуба ЧР — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА — проиграли в матчах КР командам первого дивизиона, чемпион страны «Спартак» победил «Кубань»
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
«Ночных волков» лишают земли
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Названы российские города с самым грязным воздухом
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь