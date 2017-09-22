Задержанные в ходе спецоперации в Шымкенте радикалы арестованы

Источник: Newtimes.kz

По словам судьи Аль-Фарабийского районного суда Шымкента Гани Байарыстаа, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 19 ноября.

Все трое были задержаны в минувший вторник, 19 сентября, в трех разных городах ЮКО, сообщил Байарыстан. По информации судьи, Бакытжан Изтилеуов был задержан в Шымкенте, Алпамыса Жусипбекова задержали в городе Сарыагаш, Танат Борашов был задержан в городе Жетысай.

19 сентября местные власти объявили, что департамент внутренних дел ЮКО совместно с ДКНБ провел специальную операцию в районе магазина «Гарант» в Шымкенте, по результатам которой задержана группа «сторонников деструктивных религиозных течений».

По версии следствия, подозреваемые якобы занимались скупкой и сбытом краденых мобильных телефонов, перед их реализацией изменяли идентификационные коды мобильных устройств и «записывали на них материалы экстремистского характера».