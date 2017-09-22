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15:12 (мск), источник: Nur.kz

Психически нездоровый человек смог совершить побег из СИЗО в Шымкенте

Страдающий психическим расстройством мужчина торговал опием, а после задержания сумел совершить побег из СИЗО в Шымкенте, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

46-летний уроженец Сайрамского района в феврале этого года был задержан при продаже 150 грамм опия, после чего, при обыске в его доме было обнаружено и изъято еще 7 пластиковых бутылок с опием, общей массой около 4 килограммов. Ранее мужчина уже имел судимость за аналогичное преступление.

В ходе следствия было установлено, что в 2012 году обвиняемый проходил курс лечения в психиатрическом диспансере, в связи с проявившимся психическим расстройством, вызванным смертью малолетнего сына.

На основании этого в рамках расследования нового уголовного дела, ему была назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

В марте эксперты судебной психиатрии поставили свой диагноз: «…Страдает хроническим психическим расстройством; … в период совершения преступления находился в состоянии невменяемости,… отвечать за свои действия не может… нуждается в принудительном лечении».

Примечательно, что во время следствия обвиняемому удалось совершить побег из следственного изолятора, однако он был вновь задержан.

Суд, учтя его заболевание, освободил его от уголовной ответственности, но назначил ему принудительное лечение в медицинском стационаре специализированного типа.

Решение суда осталось в силе.

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