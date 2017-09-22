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15:21 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские преступники пытались скрыться в Камбодже, их нашли дипломаты

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские преступники попытались скрыться в Камбодже, но их нашли дипломаты из посольства Беларуси во Вьетнаме. Такая информация размещена в официальных аккаунтах Министерства иностранных дел Беларуси в социальных сетях, сообщает БЕЛТА.

В начале месяца в Камбодже были задержаны граждане Беларуси, разыскиваемые по подозрению в совершении серьезного преступления и находящиеся в розыске по каналам Интерпола. Дипломатами белорусского посольства во Вьетнаме была продумана и реализована схема по их депортации и «бесконтактному» препровождению в Беларусь. «Благодаря просчитанным и профессиональным действиям посольства, доверительным контактам с правоохранительными органами ряда стран ни расстояние, ни отсутствие сопровождения, ни даже попытка бегства из аэропорта Бангкока в Финляндию не встали на пути правосудия», — отметили в министерстве.

«Скрывавшиеся от уголовного преследования и находящиеся в международном розыске по каналам Интерпола граждане были задержаны и доставлены из Камбоджи через Таиланд в Россию. Причем даже без милицейского сопровождения. И это совсем не сюжет детективного романа. А работа белорусской дипломатии», — подчеркнули в ведомстве.

Скоро подозреваемых ждут в Беларуси. Уже с конвоем.

В МИД пояснили, что в Камбодже белорусы решили скрыться не зря, ведь там не только тепло и гостеприимно, но и далеко от родной милиции и даже посольства — до ближайшего, в Ханое, около 1,3 тыс. км.

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