Белорусские преступники пытались скрыться в Камбодже, их нашли дипломаты

В начале месяца в Камбодже были задержаны граждане Беларуси, разыскиваемые по подозрению в совершении серьезного преступления и находящиеся в розыске по каналам Интерпола. Дипломатами белорусского посольства во Вьетнаме была продумана и реализована схема по их депортации и «бесконтактному» препровождению в Беларусь. «Благодаря просчитанным и профессиональным действиям посольства, доверительным контактам с правоохранительными органами ряда стран ни расстояние, ни отсутствие сопровождения, ни даже попытка бегства из аэропорта Бангкока в Финляндию не встали на пути правосудия», — отметили в министерстве.

«Скрывавшиеся от уголовного преследования и находящиеся в международном розыске по каналам Интерпола граждане были задержаны и доставлены из Камбоджи через Таиланд в Россию. Причем даже без милицейского сопровождения. И это совсем не сюжет детективного романа. А работа белорусской дипломатии», — подчеркнули в ведомстве.

Скоро подозреваемых ждут в Беларуси. Уже с конвоем.