Выпрыгнувших из горевшей на Авиаконструкторов квартиры детей отправили на операцию

Как сообщили 22 сентября в аппарате городского уполномоченного по правам ребёнка Светланы Агапитовой, семье погорельцев помогают восстановить документы и выплатят материальную помощь. У пострадавших детей остался отец, который получил ожоги спины, но отказался от госпитализации.
Пожар в квартире дома 20, корпус 2, по проспекту Авиаконструкторов начался утром 19 сентября.
Огонь в течение 10 минут охватил около 50 квадратных метров помещения. Из квартиры успел выбежать глава семьи с родственником, а его жена с 16-летним сыном и 14-летней дочерью остались блокированы внутри. Спасаясь от пожара, женщина и дети прыгнули с пятого этажа на растянутые внизу одеяла. Приземление оказалось неудачным.
Петербурженку медики спасти не смогли, а ее дети получили серьезные травмы.
Следственный комитет Петербурга возбудил по факту уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительной информации, причиной пожара могла стать установленная в квартире сауна.