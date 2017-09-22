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18:25 (мск), источник: Фонтанка

Выпрыгнувших из горевшей на Авиаконструкторов квартиры детей отправили на операцию

Подростков, прыгнувших из окна горящей квартиры в Приморском районе Петербурга, перевели на лечение из детской городской больницы № 5 в ортопедический институт имени Турнера. Лечение полученного при падении перелома позвоночника потребует оперативного вмешательства.

Как сообщили 22 сентября в аппарате городского уполномоченного по правам ребёнка Светланы Агапитовой, семье погорельцев помогают восстановить документы и выплатят материальную помощь. У пострадавших детей остался отец, который получил ожоги спины, но отказался от госпитализации.

Пожар в квартире дома 20, корпус 2, по проспекту Авиаконструкторов начался утром 19 сентября.

Огонь в течение 10 минут охватил около 50 квадратных метров помещения. Из квартиры успел выбежать глава семьи с родственником, а его жена с 16-летним сыном и 14-летней дочерью остались блокированы внутри. Спасаясь от пожара, женщина и дети прыгнули с пятого этажа на растянутые внизу одеяла. Приземление оказалось неудачным.

Петербурженку медики спасти не смогли, а ее дети получили серьезные травмы.

Следственный комитет Петербурга возбудил по факту уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительной информации, причиной пожара могла стать установленная в квартире сауна.

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