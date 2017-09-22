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18:22 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков

Оранжевый уровень опасности объявлен в Петербурге и Ленобласти из-за заморозков. Об этом 22 сентября сообщает официальный сайт Гидрометцентра России.

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По данным синоптиков, в субботе в городе на Неве высока вероятность стихийных бедствий. Именно это означает оранжевый цвет, коим выкрасили наш регион на специальной метеорологической карте.

Тем временем, данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии противоречат «оранжевым» выводам Гидрометцентра.

По информации местных синоптиков, в регионе завтра будет царить переменная облачность и температура до +20 градусов. Ветер юго-восточный, восточный 4−9 м/с. А вот в Ленобласти в ночные часы 24 сентября в ожидаются заморозки.

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