В Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков
Оранжевый уровень опасности объявлен в Петербурге и Ленобласти
Оранжевый уровень опасности объявлен в Петербурге и Ленобласти
По данным синоптиков, в субботе в городе на Неве высока вероятность стихийных бедствий. Именно это означает оранжевый цвет, коим выкрасили наш регион на специальной метеорологической карте.
Тем временем, данные
По информации местных синоптиков, в регионе завтра будет царить переменная облачность и температура до +20 градусов. Ветер