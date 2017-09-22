В Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков

По данным синоптиков, в субботе в городе на Неве высока вероятность стихийных бедствий. Именно это означает оранжевый цвет, коим выкрасили наш регион на специальной метеорологической карте.

По информации местных синоптиков, в регионе завтра будет царить переменная облачность и температура до +20 градусов. Ветер юго-восточный, восточный 4−9 м/с. А вот в Ленобласти в ночные часы 24 сентября в ожидаются заморозки.