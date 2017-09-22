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16:01 (мск), источник: ЮГА.ру

В новом парке Сочи сломали освещение и тренажеры

В Сочи в парке в честь 80-летия образования Краснодарского края неизвестные сломали фонари.

Источник: ЮГА.ру

Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили в Центре прикладной урбанистки. Кроме того, повреждены уличные тренажеры.

«Фонари работали на солнечных батареях», — подчеркнули в ЦПУ.

Новый парк торжественно открылся 8 сентября в Сочи, в микрорайоне Макаренко.

«Парковая территория в 14 га имеет довольно сложный рельеф, по ней проложены терренкуры, определены прогулочные маршруты протяженностью более 3 км. Каждая тропинка и терренкур получили название района или города Краснодарского края», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Работы по благоустройству проводились силами администрации, предприятий города и его жителями.

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