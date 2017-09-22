В новом парке Сочи сломали освещение и тренажеры
В Сочи в парке в честь 80-летия образования Краснодарского края неизвестные сломали фонари.
В Сочи в парке в честь 80-летия образования Краснодарского края неизвестные сломали фонари.
Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили в Центре прикладной урбанистки. Кроме того, повреждены уличные тренажеры.
«Фонари работали на солнечных батареях», — подчеркнули в ЦПУ.
Новый парк торжественно открылся 8 сентября в Сочи, в микрорайоне Макаренко.
«Парковая территория в 14 га имеет довольно сложный рельеф, по ней проложены терренкуры, определены прогулочные маршруты протяженностью более 3 км. Каждая тропинка и терренкур получили название района или города Краснодарского края», — рассказали в
Работы по благоустройству проводились силами администрации, предприятий города и его жителями.