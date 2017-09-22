В Перми на бульваре Гагарина перевернулась легковушка
На место ДТП выехала скорая помощь.
На место ДТП выехала скорая помощь.
Автомобиль перевернулся в Перми на бульваре Гагарина около 17.00 22 сентября.
Об этом сайту «АиФ-Прикамье» сообщил очевидец последствий аварии. ДТП произошло около перекрёстка с улицей Студенческой. По словам свидетелей, в аварии есть пострадавшие. На место происшествия приехали специалисты скорой помощи.
Напомним, вечером 21 сентября на бульваре Гагарина столкнулись два автомобиля, один из которых в результате ДТП въехал в столб.