В Перми на бульваре Гагарина перевернулась легковушка

Автомобиль перевернулся в Перми на бульваре Гагарина около 17.00 22 сентября.

Об этом сайту «АиФ-Прикамье» сообщил очевидец последствий аварии. ДТП произошло около перекрёстка с улицей Студенческой. По словам свидетелей, в аварии есть пострадавшие. На место происшествия приехали специалисты скорой помощи.