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15:44 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми на бульваре Гагарина перевернулась легковушка

На место ДТП выехала скорая помощь.

Автомобиль перевернулся в Перми на бульваре Гагарина около 17.00 22 сентября.

Об этом сайту «АиФ-Прикамье» сообщил очевидец последствий аварии. ДТП произошло около перекрёстка с улицей Студенческой. По словам свидетелей, в аварии есть пострадавшие. На место происшествия приехали специалисты скорой помощи.

Напомним, вечером 21 сентября на бульваре Гагарина столкнулись два автомобиля, один из которых в результате ДТП въехал в столб.

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