Обвиняемый в создании «пирамиды» казанец обманул более 1000 россиян

По версии следствия, он создал в 2013 году ООО «Интер-инвест», которое работало по принципу «финансовой пирамиды»: клиенты вкладывали свои деньги под 144% годовых. Вкладчиками организации стали жители Казани, Липецка, Воронежа, Орла, Брянска. Люди узнавали о компании через газеты, в которых обвиняемый активно ее рекламировал.