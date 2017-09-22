Обвиняемый в создании «пирамиды» казанец обманул более 1000 россиян
Казанец, обвиняемый в создании «финансовой пирамиды», обманул более 1000 россиян, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в
Казанец, обвиняемый в создании «финансовой пирамиды», обманул более 1000 россиян, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в
28-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, он создал в 2013 году ООО «Интер-инвест», которое работало по принципу «финансовой пирамиды»: клиенты вкладывали свои деньги под 144% годовых. Вкладчиками организации стали жители Казани, Липецка, Воронежа, Орла, Брянска. Люди узнавали о компании через газеты, в которых обвиняемый активно ее рекламировал.
ООО «Интер-инвест» прекратило работу в 2014 году. Потерпевшими по делу числятся более 1000 человек, которым причинен ущерб на общую сумму 250 млн рублей.