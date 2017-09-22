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16:29 (мск), источник: АиФ Казань

Обвиняемый в создании «пирамиды» казанец обманул более 1000 россиян

Казанец, обвиняемый в создании «финансовой пирамиды», обманул более 1000 россиян, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в пресс-службе Ново-Савиновского суда.

28-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, он создал в 2013 году ООО «Интер-инвест», которое работало по принципу «финансовой пирамиды»: клиенты вкладывали свои деньги под 144% годовых. Вкладчиками организации стали жители Казани, Липецка, Воронежа, Орла, Брянска. Люди узнавали о компании через газеты, в которых обвиняемый активно ее рекламировал.

ООО «Интер-инвест» прекратило работу в 2014 году. Потерпевшими по делу числятся более 1000 человек, которым причинен ущерб на общую сумму 250 млн рублей.

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