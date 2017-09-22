Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кремль высказался о размещении миротворцев ООН на границе с РФ
Уборка продлевает жизнь
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
СМИ: Мария Максакова возмущена решением бывшего мужа
СМИ: молодая жена Градского впервые сказала о сыне
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Политолог: с иском за полеты над Крымом Киев попал впросак
Андерсон обнажилась для обложки вместе с Полуниным
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
14События недели в фотографиях
15:54 (мск), источник: ЕАН

На Урале полиция задержала вооруженную банду угонщиков

Свердловская полиция направила в суд уголовное дело в отношении группы лиц, которая занималась хищениями автомобилей, мотоциклов и другого имущества у екатеринбуржцев, сообщает пресс-служба главка.

В одно производство были объединены материалы 20 уголовных дел. В группу входили три жителя Сысерти 1991, 1990, 1989 года рождения и житель Екатеринбурга 1991 года рождения.

Следствием установлено, что все они в 2015—2016 годах занимались хищением автомобилей и мотоциклов на территории Екатеринбурга, затем изменяли идентификационные номера транспортных средств и продавали их по поддельным документам в соседние регионы.

Разработку группы и оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области и ОУР УМВД России по городу Екатеринбургу. К преступлениям злоумышленники готовились тщательно, заранее выбирая как объект для кражи, так и способ хищения.

Действовали они по нескольким схемам. Например, под видом покупателя просили опробовать ходовые качества мотоцикла и, воспользовавшись моментом, скрывались на нем. Так, 27 августа 2016 года был похищен Kawasaki стоимостью 300 тысяч рублей от дома на улице Блюхера и 22 мая 2016 года — Yamaha стоимостью 290 тысяч рублей на улице Высоцкого.

Под предлогом осмотра продаваемого автомобиля соучастники незаметно для владельца подменяли электронный брелок на аналогичный, заранее подысканный, от другой машины такой же марки. А затем при помощи оригинального гаджета заводили оставленное собственником транспортное средство и уезжали на нем.

Таким образом им удалось завладеть 24 сентября 2015 года Nissan Juke стоимостью 750 тысяч рублей, припаркованной на улице Юлиуса Фучика, 4 февраля 2016 года — Toyota Camry стоимостью 1 млн 281 тысяча рублей на улице Куйбышева и еще несколькими дорогостоящими автомобилями.

Обвиняемые применяли также устройство для считывания сигнала с электронного брелока автовладельца, чтобы впоследствии завести мотор и уехать на приглянувшейся машине. Так были похищены Toyota Land Cruiser стоимостью 2 млн 200 тысяч рублей и четыре Lexus стоимостью 2 и более млн рублей.

В ходе проведения спецоперации 28 июля 2016 года сыщики с помощью сотрудников ГИБДД задержали двоих подозреваемых на Кольцовском тракте и еще двоих — по месту жительства при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.

При обыске в квартире жителя Екатеринбурга сыщиками был обнаружен самодельный пистолет калибра 7,3 мм и четыре патрона к нему. Часть похищенных автомобилей сыщикам удалось разыскать и вернуть законным владельцам. Материалы уголовного дела переданы в суд Железнодорожного района Екатеринбурга для рассмотрения по существу. В зависимости от степени вины и инкриминируемых каждому из членов группы противоправных деяний они могут понести наказание до десяти лет лишения свободы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Трамп назвал Ким Чен Ына «психом»
Как российские военные прорвали окружение в Сирии. Подробности
Родченков: У российских спортсменов нет выбора, кроме обмана
В Петербурге спустили на воду мощнейший в мире ледокол
Автор памятника Калашникову: ошибка с автоматом могла закрасться
Сбербанк уйдет из ряда европейских стран
В труппу Большого приняли праправнучку Матильды Кшесинской
Спорт
Названы претенденты на звание лучшего игрока 2017 года Церемония вручения наград ФИФА в нынешнем году состоится 23 октября в Лондоне
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь