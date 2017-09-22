На Урале полиция задержала вооруженную банду угонщиков

В одно производство были объединены материалы 20 уголовных дел. В группу входили три жителя Сысерти 1991, 1990, 1989 года рождения и житель Екатеринбурга 1991 года рождения.

Следствием установлено, что все они в 2015—2016 годах занимались хищением автомобилей и мотоциклов на территории Екатеринбурга, затем изменяли идентификационные номера транспортных средств и продавали их по поддельным документам в соседние регионы.

Разработку группы и оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области и ОУР УМВД России по городу Екатеринбургу. К преступлениям злоумышленники готовились тщательно, заранее выбирая как объект для кражи, так и способ хищения.

Действовали они по нескольким схемам. Например, под видом покупателя просили опробовать ходовые качества мотоцикла и, воспользовавшись моментом, скрывались на нем. Так, 27 августа 2016 года был похищен Kawasaki стоимостью 300 тысяч рублей от дома на улице Блюхера и 22 мая 2016 года — Yamaha стоимостью 290 тысяч рублей на улице Высоцкого.

Под предлогом осмотра продаваемого автомобиля соучастники незаметно для владельца подменяли электронный брелок на аналогичный, заранее подысканный, от другой машины такой же марки. А затем при помощи оригинального гаджета заводили оставленное собственником транспортное средство и уезжали на нем.

Таким образом им удалось завладеть 24 сентября 2015 года Nissan Juke стоимостью 750 тысяч рублей, припаркованной на улице Юлиуса Фучика, 4 февраля 2016 года — Toyota Camry стоимостью 1 млн 281 тысяча рублей на улице Куйбышева и еще несколькими дорогостоящими автомобилями.

Обвиняемые применяли также устройство для считывания сигнала с электронного брелока автовладельца, чтобы впоследствии завести мотор и уехать на приглянувшейся машине. Так были похищены Toyota Land Cruiser стоимостью 2 млн 200 тысяч рублей и четыре Lexus стоимостью 2 и более млн рублей.

В ходе проведения спецоперации 28 июля 2016 года сыщики с помощью сотрудников ГИБДД задержали двоих подозреваемых на Кольцовском тракте и еще двоих — по месту жительства при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.