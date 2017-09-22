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16:11 (мск), источник: ЕАН

Под Екатеринбургом нашли тело расстрелянного охотника

В лесном массиве поселка Монетный был обнаружен окровавленный труп мужчины. Информацию об этом ЕАН подтвердили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

«Пока обстоятельства смерти не раскрываем в интересах следствия. Подробная информация будет позднее», — отметил официальный представитель ведомства Александр Шульга.

По словам местных жителей, охотник Дмитрий, услышав выстрелы в лесу, отправился туда, чтобы, по всей вероятности, выяснить, кто стреляет. Когда он зашел в лес, очевидцы услышали еще один выстрел. Затем мужчина перестал отвечать на звонки. Его собаки вернулись из леса, а он нет. Позже охотника обнаружили с огнестрельным ранением в груди.

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