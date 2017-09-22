Под Екатеринбургом нашли тело расстрелянного охотника

По словам местных жителей, охотник Дмитрий, услышав выстрелы в лесу, отправился туда, чтобы, по всей вероятности, выяснить, кто стреляет. Когда он зашел в лес, очевидцы услышали еще один выстрел. Затем мужчина перестал отвечать на звонки. Его собаки вернулись из леса, а он нет. Позже охотника обнаружили с огнестрельным ранением в груди.