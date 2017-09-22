Волгоградская прокуратура закрыла сайты с предложениями фиктивного брака
Волгоградская прокуратура через суд заблокировала сайты, предлагавшие пользователям заключить фиктивный брак для оформления российского гражданства.
Волгоградская прокуратура через суд заблокировала сайты, предлагавшие пользователям заключить фиктивный брак для оформления российского гражданства.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, сайты предлагали свои услуги для жителей разных городов России. На ресурсах были указаны контактные данные для согласования условий заключения брака, в том числе размера оплаты. Зайти на сайты мог любой желающий.
«Помощь в незаконном получении гражданства РФ, в том числе с использованием заведомо подложных документов, влечет установленную ответственность», — напомнили в прокуратуре.