Волгоградская прокуратура закрыла сайты с предложениями фиктивного брака

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, сайты предлагали свои услуги для жителей разных городов России. На ресурсах были указаны контактные данные для согласования условий заключения брака, в том числе размера оплаты. Зайти на сайты мог любой желающий.