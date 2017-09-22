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17:29 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградская прокуратура закрыла сайты с предложениями фиктивного брака

Волгоградская прокуратура через суд заблокировала сайты, предлагавшие пользователям заключить фиктивный брак для оформления российского гражданства.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, сайты предлагали свои услуги для жителей разных городов России. На ресурсах были указаны контактные данные для согласования условий заключения брака, в том числе размера оплаты. Зайти на сайты мог любой желающий.

«Помощь в незаконном получении гражданства РФ, в том числе с использованием заведомо подложных документов, влечет установленную ответственность», — напомнили в прокуратуре.

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