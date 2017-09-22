По факту смерти пациента в больнице возбуждено уголовное дело
Смерть мужчины после операции будет расследована.
Смерть мужчины после операции будет расследована.
Шенталинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека» УК РФ, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
По версии следствия, 13 июня 2017 года, в приемное отделение ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» поступил 62-летний мужчина с жалобами на острую боль в животе. Пациенту был поставлен диагноз, в соответствии с которым проводилось лечение. 14 июня 2017 года, ввиду отсутствия положительной динамики в лечении больного, он был переведен в ГБУЗ СО «Сергиевская ЦРБ», где ему проведена операция, которая не дала положительного результата и в 20 часов мужчина скончался.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.