По факту смерти пациента в больнице возбуждено уголовное дело

По версии следствия, 13 июня 2017 года, в приемное отделение ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» поступил 62-летний мужчина с жалобами на острую боль в животе. Пациенту был поставлен диагноз, в соответствии с которым проводилось лечение. 14 июня 2017 года, ввиду отсутствия положительной динамики в лечении больного, он был переведен в ГБУЗ СО «Сергиевская ЦРБ», где ему проведена операция, которая не дала положительного результата и в 20 часов мужчина скончался.