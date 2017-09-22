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17:12 (мск), источник: Prokazan.ru

Полиция Казани задержала одного из подозреваемых в поджоге дома с убитым пенсионером

Полиция Казани задержала 36-летнего Максима Новикова, которого подозревают в убийстве и поджоге дома с 67-летним пенсионером, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Другой подозреваемый — 31-летний Андрей Оладошкин — все еще находится в розыске.

По данным следствия, двое подозреваемых и пенсионер выпивали алкоголь в доме в садоводческом товариществе «Виктория-Заречье», в ходе ссоры более старшего мужчину убили, нанеся несколько ударов острым предметом в грудь. После этого дом был подожжен при помощи легковоспламеняющейся жидкости.

Пожарные потушили огонь, в СК возбудили дело по статье «Убийство».

 — Причастность к совершению преступления Новиков не признал и отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ему предъявлено обвинение в убийстве, — сообщили в СК.

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