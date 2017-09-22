Полиция Казани задержала одного из подозреваемых в поджоге дома с убитым пенсионером

Другой подозреваемый — 31-летний Андрей Оладошкин — все еще находится в розыске.

По данным следствия, двое подозреваемых и пенсионер выпивали алкоголь в доме в садоводческом товариществе «Виктория-Заречье», в ходе ссоры более старшего мужчину убили, нанеся несколько ударов острым предметом в грудь. После этого дом был подожжен при помощи легковоспламеняющейся жидкости.

Пожарные потушили огонь, в СК возбудили дело по статье «Убийство».