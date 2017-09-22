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18:07 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже поймали серийных угонщиков автомобилей премиум-класса

Подозреваемым грозит 10 лет тюрьмы.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже полицейские задержали мужчин 42 и 51 года. Уроженцев Северного Кавказа подозревают серии похищений премиальных авто.

По данным МВД, в сентябре этого года мужчины похитили в Воронеже 4 иномарки. Авто они вскрывали при помощи сканирующего устройства. После чего перегоняли их в гаражный кооператив города Елец Липецкой области.

«Сейчас подозреваемых задержали и поместили в изолятор временного содержания, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Они признались, что два авто разукомплектовали для дальнейшего сбыта».

Стражи порядка при обыске нашли две похищенные машины и устройство для угона. По фактам краж возбудили уголовные дела. Мужчинам грозит до 10 лет колонии.

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