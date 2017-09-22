В Воронеже поймали серийных угонщиков автомобилей премиум-класса
Подозреваемым грозит 10 лет тюрьмы.
Подозреваемым грозит 10 лет тюрьмы.
В Воронеже полицейские задержали мужчин 42 и 51 года. Уроженцев Северного Кавказа подозревают серии похищений премиальных авто.
По данным МВД, в сентябре этого года мужчины похитили в Воронеже 4 иномарки. Авто они вскрывали при помощи сканирующего устройства. После чего перегоняли их в гаражный кооператив города Елец Липецкой области.
«Сейчас подозреваемых задержали и поместили в изолятор временного содержания, — рассказали в
Стражи порядка при обыске нашли две похищенные машины и устройство для угона. По фактам краж возбудили уголовные дела. Мужчинам грозит до 10 лет колонии.