В Воронежской области водитель получил 3 года колонии за смерть трех пассажиров
Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Борисоглебский городской суд приговорил 30-летнего местного жителя к 3 годам колонии поселения за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель трех человек. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в райсуде в пятницу, 22 сентября.
Авария произошла на дороге «Борисоглебск-Богана-Махровка» в селе Богана Борисоглебского округа 1 января 2017 года. Молодой человек, управляя автомобилем «Лада Гранта» в состоянии алкогольного опьянения, вез троих пассажиров. Мужчина не справился с управлением и выехал на правую обочину. Автомобиль опрокинулся в кювет и врезался в дерево. От полученных травм скончались трое пассажиров — десятилетний мальчик, 34-летний мужчина и 37-летняя женщина.
Мужчину осудили по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).