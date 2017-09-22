В Воронежской области водитель получил 3 года колонии за смерть трех пассажиров

Борисоглебский городской суд приговорил 30-летнего местного жителя к 3 годам колонии поселения за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель трех человек. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в райсуде в пятницу, 22 сентября.

Авария произошла на дороге «Борисоглебск-Богана-Махровка» в селе Богана Борисоглебского округа 1 января 2017 года. Молодой человек, управляя автомобилем «Лада Гранта» в состоянии алкогольного опьянения, вез троих пассажиров. Мужчина не справился с управлением и выехал на правую обочину. Автомобиль опрокинулся в кювет и врезался в дерево. От полученных травм скончались трое пассажиров — десятилетний мальчик, 34-летний мужчина и 37-летняя женщина.