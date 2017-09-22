Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цукерберг стал участником антироссийской кампании
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
СМИ: Волочкова показала искалеченные балетом ноги
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Политолог: с иском за полеты над Крымом Киев попал впросак
Андерсон обнажилась для обложки вместе с Полуниным
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Apple показала новые iPhone
18:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области водитель получил 3 года колонии за смерть трех пассажиров

Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Борисоглебский городской суд приговорил 30-летнего местного жителя к 3 годам колонии поселения за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель трех человек. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в райсуде в пятницу, 22 сентября.

Авария произошла на дороге «Борисоглебск-Богана-Махровка» в селе Богана Борисоглебского округа 1 января 2017 года. Молодой человек, управляя автомобилем «Лада Гранта» в состоянии алкогольного опьянения, вез троих пассажиров. Мужчина не справился с управлением и выехал на правую обочину. Автомобиль опрокинулся в кювет и врезался в дерево. От полученных травм скончались трое пассажиров — десятилетний мальчик, 34-летний мужчина и 37-летняя женщина.

Мужчину осудили по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Воронежский «Факел» уступил пермскому «Амкару» в 1/16 финала Кубка России
Трамп назвал Ким Чен Ына «психом»
Как российские военные прорвали окружение в Сирии. Подробности
Родченков: У российских спортсменов нет выбора, кроме обмана
В Петербурге спустили на воду мощнейший в мире ледокол
Главные события недели (видео)
Сбербанк уйдет из ряда европейских стран
В труппу Большого приняли праправнучку Матильды Кшесинской
Спорт
Названы претенденты на звание лучшего игрока 2017 года Церемония вручения наград ФИФА в нынешнем году состоится 23 октября в Лондоне
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь