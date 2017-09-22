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17:34 (мск), источник: Actualitati.md

В Каушанском районе троих детей доставили в больницу

Три ребенка из села Кырнэцений Ной Каушанского района были госпитализированы после того как им внезапно стало плохо.

Источник: Actualitati.md

Инцидент произошел во время их нахождения в детском саду. По словам врачей, речь идет об отравлении, но чем на данный момент неясно. Жизнь малышей находится вне опасности, пишет protv.md.

Специалисты Центра общественного здоровья, прибывшие в детсад, взяли пробы еды, которой кормили детей в данном учреждении. Идет ли речь об отравлении едой, станет понятно после получения результатов анализов.

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