В Каушанском районе троих детей доставили в больницу
Три ребенка из села Кырнэцений Ной Каушанского района были госпитализированы после того как им внезапно стало плохо.
Три ребенка из села Кырнэцений Ной Каушанского района были госпитализированы после того как им внезапно стало плохо.
Инцидент произошел во время их нахождения в детском саду. По словам врачей, речь идет об отравлении, но чем на данный момент неясно. Жизнь малышей находится вне опасности, пишет protv.md.
Специалисты Центра общественного здоровья, прибывшие в детсад, взяли пробы еды, которой кормили детей в данном учреждении. Идет ли речь об отравлении едой, станет понятно после получения результатов анализов.