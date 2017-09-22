Жестокое убийство в Костанае: наказаны брат с сестрой

По материалам дела с 2006 года Лапшина проживала с сожителем Зарковым и двумя детьми. Как выяснилось, за время совместного проживания Зарков на почве ревности неоднократно избивал Лапшину, на что она часто жаловалась своему брату.

Читайте также «Двойник» инвалида из Темиртау превратил его жизнь в кошмар

«9 апреля около 16.00 в гости пришел брат Н. Лапшин. Около 23.00 Зарков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал оскорблять Лапшину. Между ними возникла ссора, переросшая затем в драку. Брат вступился за сестру, и оба нанесли Заркову множество ударов руками и ногами по голове и телу. После чего Зарков остался лежать в коридоре на полу. Лапшин предложил сестре совершить убийство сожителя, на что она согласилась. Схватив нож с кухни, женщина нанесла 70 ударов в область головы и шеи потерпевшего. Однако Зарков остался жив. Тогда Лапшин нанёс ему молотком множество ударов в голову, после чего потерпевший скончался», — сообщили в облсуде.

Через два дня, 11 апреля, около 01.00 Н. Лапшин совместно с малолетним племянником вынесли труп А. Заркова, завернутый в простынь, из квартиры и отнесли в заброшенное здание.