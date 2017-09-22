Жестокое убийство в Костанае: наказаны брат с сестрой

По материалам дела с 2006 года Лапшина проживала с сожителем Зарковым и двумя детьми. Как выяснилось, за время совместного проживания Зарков на почве ревности неоднократно избивал Лапшину, на что она часто жаловалась своему брату.
«9 апреля около 16.00 в гости пришел брат Н. Лапшин. Около 23.00 Зарков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал оскорблять Лапшину. Между ними возникла ссора, переросшая затем в драку. Брат вступился за сестру, и оба нанесли Заркову множество ударов руками и ногами по голове и телу. После чего Зарков остался лежать в коридоре на полу. Лапшин предложил сестре совершить убийство сожителя, на что она согласилась. Схватив нож с кухни, женщина нанесла 70 ударов в область головы и шеи потерпевшего. Однако Зарков остался жив. Тогда Лапшин нанёс ему молотком множество ударов в голову, после чего потерпевший скончался», — сообщили в облсуде.
Через два дня, 11 апреля, около 01.00 Н. Лапшин совместно с малолетним племянником вынесли труп А. Заркова, завернутый в простынь, из квартиры и отнесли в заброшенное здание.
В результате суд назначил Н. Лапшину наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Его сестре С. Лапшиной назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.