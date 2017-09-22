Около 900 человек эвакуированы из трех торговых центров Москвы

«Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в ТЦ “Новоясеневский” на территории Новой Москвы, проведена эвакуация около 300 человек», — сказал собеседник агентства.

Также источник сообщил об аналогичных звонках в торговые центры «Алтуфьевский» и «Варшавский», из которых было эвакуировано около 600 человек.

По его словам, к торговым центрам выехали саперы.

В Москве отмечается новый всплеск сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах — за сутки в городе эвакуировали свыше 12 тысяч человек, сообщил агентству в пятницу информированный источник.

По его данным, в течение четверга в оперативные службы поступили анонимные звонки об угрозах взрывов более чем на 30 объектах. «Среди “жертв” террористов — одна префектура, свыше 10 районных управ, три муниципалитета, семь музеев, Покровский собор (больше известный как храм Василия Блаженного) на Красной площади, два городских парка, семь торговых комплексов», — сказал.

Наряду с этим выводить людей пришлось из офиса «Яндекса», где незадолго до этого побывал президент России Владимир Путин.

Общее число эвакуированных граждан превысило 12 тысяч человек. Собеседник агентства

По его данным, пик сообщений об угрозах пришелся на прошлую неделю, к примеру, 13 сентября было эвакуировано более 100 тыс. человек. Затем волна анонимных звонков пошла на спад, однако «сегодня мы наблюдаем новый всплеск телефонного хулиганства».

Зачем звонят

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков заявил «Интерфаксу», что массовая эвакуация людей в разных регионах РФ не связана с какими бы то ни было учениями, и соответствующие ведомства сейчас внимательно анализируют ситуацию с волной телефонного терроризма. Министр назвал шквал сообщений о заложенных взрывных устройствах серьезной проблемой.

В свою очередь замглавы МВД РФ Игорь Зубов высказал мнение, что анонимные звонки об угрозах взрыва в общественных местах в России могут быть направлены на «притупление бдительности» правоохранительных органов.

Система должна реагировать, потому что если не отреагируешь, идет масса ложных звонков, а за ложным может последовать, так сказать, естественный. Это притупление бдительности. Игорь Зубов Замглавы МВД РФ