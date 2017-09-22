ОАЭ расследуют инцидент с самолетом А380 в Домодедово
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали расследование инцидента, который произошел 10 сентября с самолетом авиакомпании Emirates при посадке в аэропорту Домодедово.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали расследование инцидента, который произошел 10 сентября с самолетом авиакомпании Emirates при посадке в аэропорту Домодедово.
Как сообщает издание Flight Global, расследование инцидента будет вести администрация гражданской авиации (GCAA) ОАЭ.
«Инцидент произошел в момент, когда на борту самолета находились 420 пассажиров и 26 членов экипажа», — цитирует издание представителя GCAA.
Напомним, авиалайнер Airbus А380 компании Emirates заходил на посадку в московском аэропорту, и 15 км от
Позже агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило, что инцидент в «Домодедово» мог произойти
Анализ работы авиадиспетчеров показал, что их действия, а также состояние технических средств контроля были в пределах нормы. Диспетчеры ошибок не допускали.
«Среди основных версий рассматриваются как действия пилотов, корректности которых еще предстоит дать оценку, так и техническое состояние воздушного судна», — заявил собеседник агентства. По словам источника, экипаж не подчинился командам диспетчеров придерживаться высоты в 500 м и допустил проваливание до 150−120 м.