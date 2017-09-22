ОАЭ расследуют инцидент с самолетом А380 в Домодедово

Как сообщает издание Flight Global, расследование инцидента будет вести администрация гражданской авиации (GCAA) ОАЭ.

«Инцидент произошел в момент, когда на борту самолета находились 420 пассажиров и 26 членов экипажа», — цитирует издание представителя GCAA.

Он уточнил, что претензий к российским диспечерам у ОАЭ нет.

Напомним, авиалайнер Airbus А380 компании Emirates заходил на посадку в московском аэропорту, и 15 км от взлетно-посадочной полосы по неизвестным причинам снизился до высоты 120 м вместо положенных 600 м. Пилот принял решение пойти на второй круг, но посадить самолет удалось только с третьей попытки.

Источник агентства Reuters в GCAA рассказал, что происшествие расследуется как «серьезный инцидент». Это означает, что самолет мог разбиться.

Позже агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило, что инцидент в «Домодедово» мог произойти из-за действий пилотов или технической неисправности.

Анализ работы авиадиспетчеров показал, что их действия, а также состояние технических средств контроля были в пределах нормы. Диспетчеры ошибок не допускали. Собеседник агентства «Интерфакс»