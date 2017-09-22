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18:43 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ОАЭ расследуют инцидент с самолетом А380 в Домодедово

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали расследование инцидента, который произошел 10 сентября с самолетом авиакомпании Emirates при посадке в аэропорту Домодедово.

Как сообщает издание Flight Global, расследование инцидента будет вести администрация гражданской авиации (GCAA) ОАЭ.

«Инцидент произошел в момент, когда на борту самолета находились 420 пассажиров и 26 членов экипажа», — цитирует издание представителя GCAA.

Он уточнил, что претензий к российским диспечерам у ОАЭ нет.

Напомним, авиалайнер Airbus А380 компании Emirates заходил на посадку в московском аэропорту, и 15 км от взлетно-посадочной полосы по неизвестным причинам снизился до высоты 120 м вместо положенных 600 м. Пилот принял решение пойти на второй круг, но посадить самолет удалось только с третьей попытки.

Источник агентства Reuters в GCAA рассказал, что происшествие расследуется как «серьезный инцидент». Это означает, что самолет мог разбиться.

Позже агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило, что инцидент в «Домодедово» мог произойти из-за действий пилотов или технической неисправности.

Анализ работы авиадиспетчеров показал, что их действия, а также состояние технических средств контроля были в пределах нормы. Диспетчеры ошибок не допускали.
Собеседник агентства «Интерфакс»

«Среди основных версий рассматриваются как действия пилотов, корректности которых еще предстоит дать оценку, так и техническое состояние воздушного судна», — заявил собеседник агентства. По словам источника, экипаж не подчинился командам диспетчеров придерживаться высоты в 500 м и допустил проваливание до 150−120 м.

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