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18:13 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже объявили в розыск особо опасного преступника

Воронежские полицейские разыскивают особо опасного преступника. Мужчина совершает разбойные нападения на женщин в Советском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

Ориентировка с фотороботом и приметами грабителя появилась в пятницу, 22 сентября. Его жертвами стали несколько человек. На вид преступнику 40−45 лет, он худощавого телосложения, ростом примерно 170 см. Мужчина носит короткую стрижку или бреется наголо, у него есть залысины.

Всех, кто что-либо знает о человеке с ориентировки, полицейские попросили звонить по номерам 269−68−62, 278−62−78. За достоверную информацию о преступнике обещают вознаграждение.

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