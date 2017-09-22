В Воронеже объявили в розыск особо опасного преступника

Ориентировка с фотороботом и приметами грабителя появилась в пятницу, 22 сентября. Его жертвами стали несколько человек. На вид преступнику 40−45 лет, он худощавого телосложения, ростом примерно 170 см. Мужчина носит короткую стрижку или бреется наголо, у него есть залысины.