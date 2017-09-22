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18:11 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в ложных «минированиях»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Задержан подозреваемый в совершении одного из звонков о якобы минировании торговых центров в Ростове-на-Дону 19 сентября, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Источник: РИА Новости

Во вторник, 19 сентября, источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости о поступлении анонимных звонков о минировании торговых центров «Рио», «Талер» и «Мега». Кроме того, было оцеплено здание городской мэрии, откуда эвакуировали людей. По словам источника, всего в этот день поступило девять звонков о минировании. Полицейские провели комплекс необходимых мероприятий, опасные предметы обнаружены не были.

«Задержан подозреваемый в совершении одного из звонков, где сообщалось о минировании разных объектов в Ростове», — пояснил источник.

В ГУ МВД по Ростовской области сообщили о задержании подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании торгово-развлекательного центра в Ленинском районе города, не уточнив, связано ли задержание со звонками 19 сентября.

«Участковые уполномоченные полиции № 4 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Ленинский район) установили и задержали на территории строящегося объекта торгово-развлекательного центра на улице Пойменной 31-летнего мужчину, сообщившего заведомо ложные сведения о заминировании указанного строящегося объекта», — пояснил представитель МВД.

Он добавил, что сотрудники полиции, Росгвардии и экстренных служб прибыли на место происшествия, обследовали здание и прилегающую территорию. В результате взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Полицейские установили, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения сообщил рабочим объекта, что здание заминировано. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего «минированию» в стране уже подверглись более тысячи объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 400 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о «минировании» по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой «Исламское государство». По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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