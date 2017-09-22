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21:27 (мск), источник: Tengrinews

Высокопоставленный полицейский арестован в Атырауской области

В Атырауской области суд санкционировал арест заместителя начальника местной полицейской службы Жылыойского района, сообщает ATPress.kz.

Источник: Tengrinews

Как подтвердили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области, заместитель начальника районного МПС Рустем Ислямов был задержан сотрудниками департамента КНБ.

В настоящее время с санкции суда он находится под стражей.

В пресс-службе Атырауского областного суда сообщили, что высокопоставленный полицейский подозревается в совершении преступлений по статьям «Получение взятки» и «Организация незаконной миграции».

«По версии следствия, полицейский получил взятку за оказание гражданам КНР легализации нелегальных трудовых услуг на территории Атырауской области», — уточнили в суде.

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