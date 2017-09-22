Высокопоставленный полицейский арестован в Атырауской области
В Атырауской области суд санкционировал арест заместителя начальника местной полицейской службы Жылыойского района, сообщает ATPress.kz.
В Атырауской области суд санкционировал арест заместителя начальника местной полицейской службы Жылыойского района, сообщает ATPress.kz.
Как подтвердили в
В настоящее время с санкции суда он находится под стражей.
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«По версии следствия, полицейский получил взятку за оказание гражданам КНР легализации нелегальных трудовых услуг на территории Атырауской области», — уточнили в суде.