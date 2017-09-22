Поиски мальчика в Беловежской пуще: водолазы спустились в болото
Шестой день ведется поиск пропавшего 10-летнего Максима Мархалюка из деревни Новый Двор.
Шестой день ведется поиск пропавшего 10-летнего Максима Мархалюка из деревни Новый Двор.
МИНСК, 22 сен — Sputnik. Продолжаются поиски пропавшего 10-летнего Максима Мархалюка — в пятницу на глубину в болота спустились водолазы, прозвучало в эфире телеканала ОНТ.
Здесь специалисты проверяют каждый метр. Болота богаты торфом, поэтому видимость нулевая. В пятницу также был создан
Работы продолжились и с наступлением темноты. Из техники используются тепловизоры и навигационные системы. Задействованы вертолеты, внедорожники и квадроциклы.
«Привлечено три вертолета, беспилотника, летательные аппараты, тепловизоры — все необходимое, чтобы проводить
Десятилетнего Максима Мархалюка ищут милиция, МЧС, волонтеры и местные жители.
О пропаже Максима Мархалюка из деревни Новый Двор стало известно 16 сентября, когда он ушел в Беловежскую пущу за грибами и не вернулся домой. Предполагается, что ребенок все еще может находиться в лесу.
Приметы мальчика: рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы. Выглядит он гораздо моложе своего возраста — на