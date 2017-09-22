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22:50 (мск), источник: Sputnik.by

Поиски мальчика в Беловежской пуще: водолазы спустились в болото

Шестой день ведется поиск пропавшего 10-летнего Максима Мархалюка из деревни Новый Двор.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Продолжаются поиски пропавшего 10-летнего Максима Мархалюка — в пятницу на глубину в болота спустились водолазы, прозвучало в эфире телеканала ОНТ.

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Здесь специалисты проверяют каждый метр. Болота богаты торфом, поэтому видимость нулевая. В пятницу также был создан оперативно-ситуационный штаб, куда стекается вся информация. На помощь спасателям и лесникам прибыли военные и пограничники. Постоянно подъезжают волонтеры. В команде — около тысячи человек. Маму мальчика, сотрудницу местной школы, отпустили на поиски, прозвучало в эфире.

Работы продолжились и с наступлением темноты. Из техники используются тепловизоры и навигационные системы. Задействованы вертолеты, внедорожники и квадроциклы.

«Привлечено три вертолета, беспилотника, летательные аппараты, тепловизоры — все необходимое, чтобы проводить поисково-спасательную работу. Со стороны МЧС — более 200 сотрудников. Это не повседневная наша работа — здесь, наверное, больше по зову сердца», — сообщил телеканалу начальник Гродненского областного управления МЧС Беларуси Сергей Шпарло.

Десятилетнего Максима Мархалюка ищут милиция, МЧС, волонтеры и местные жители.

О пропаже Максима Мархалюка из деревни Новый Двор стало известно 16 сентября, когда он ушел в Беловежскую пущу за грибами и не вернулся домой. Предполагается, что ребенок все еще может находиться в лесу.

Приметы мальчика: рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы. Выглядит он гораздо моложе своего возраста — на восемь-девять лет. На нем была кофта камуфляжного цвета, красная жилетка, туфли.

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