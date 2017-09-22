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22:29 (мск), источник: РИА Новости

В Москве эвакуировали Курский вокзал после звонка о «минировании»

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Почти 2 тысячи человек эвакуировали в пятницу вечером с Курского вокзала в центре Москвы после сообщения о «минировании», сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Источник: РИА Новости

«После анонимного сообщения о “минировании” с Курского вокзала эвакуировали 1,7 тысячи человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время силовики проводят проверку помещений вокзала.

Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего «минированию» в стране уже подверглись более тысячи объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 400 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

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На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о «минировании» по России инициировали люди, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство». По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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