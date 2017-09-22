В Москве эвакуировали Курский вокзал после звонка о «минировании»

Источник: РИА Новости

«После анонимного сообщения о “минировании” с Курского вокзала эвакуировали 1,7 тысячи человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время силовики проводят проверку помещений вокзала.

Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего «минированию» в стране уже подверглись более тысячи объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 400 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о «минировании» по России инициировали люди, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство». По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.