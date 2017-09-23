Тело пропавшей пятилетней девочки полиции помог найти 73-летний пенсионер

22 сентября 2017 года в Калаче-на-Дону завершились поиски пропавшей в пятилетней девочки: тело спустя неделю после исчезновения ребенка было обнаружено в хозяйственной постройке, принадлежащей 55-летнему местному жителю. Сотрудники Уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Калачевскому району, следователями СУ СК России по Волгоградской области задержали подозреваемого в тяжком преступлении: малышка была убита.

Как полагают правоохранители, 55-летний неработающий, злоупотребляющий алкоголем, ранее неоднократно судимый мужчина, который уже дал признательные показания, задушил ребенка в день его исчезновения. Известно, что с убитой девочкой он был знаком, потому малышка, ничего не подозревая, пошла с ним.

Выяснить это и обнаружить место, где подозреваемый держал тело пропавшего неделю назад ребенка, помогла информация, которую полиции сообщил 73-летний пенсионер. Наблюдательный местный житель рассказал начальнику ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенанту полиции Александру Кравченко, что раньше он много раз видел подозреваемого с девочкой. Также пенсионер добавил, что тот резко исчез, как только начался поиск малышки. Мужчина даже предположил, что подозреваемый смог вывезти девочку за пределы региона. Но, к сожалению, ребенка никто не увозил: тело оказалось в сарае того, кого пенсионер и подозревал.

Напомним, что губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым было объявлено денежное вознаграждение за информацию о пропавшей девочке. Руководители региональных ведомств МВД и СК ходатайствовали перед руководством области о выплате жителю Волгоградской области ранее объявленного денежного вознаграждения. Губернатор прошение полиции поддержал.

Правоохранители благодарят всех, кто помогал им искать пропавшую девочку: в поисковых мероприятиях, которые проходили в круглосуточном режиме, принимали участие до 500 человек — полицейские, казаки, волонтеры, военнослужащие, представители Рогсвардии.

Крупномасштабные поисковые мероприятия завершены, однако для обеспечения безопасности проведения следственных действий в Калаче-на-Дону организовано дежурство сотрудников Росгвардии.