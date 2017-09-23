Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия скоро будет готова вернуть Крым - СМИ
Удивительные факты о сексе из мира животных
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
СМИ: молодая жена Градского впервые рассказала об их сыне
СМИ: Кудрявцева показала фото с мужем в праздник
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам
50-летняя Кидман показалась в платье без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
10:28 (мск), источник: РИАЦ

Тело пропавшей пятилетней девочки полиции помог найти 73-летний пенсионер

Пожилой мужчина сообщил следователям, что ранее неоднократно видел малышку вместе с подозреваемым, который после ее исчезновения также скрылся из поля зрения.

22 сентября 2017 года в Калаче-на-Дону завершились поиски пропавшей в пятилетней девочки: тело спустя неделю после исчезновения ребенка было обнаружено в хозяйственной постройке, принадлежащей 55-летнему местному жителю. Сотрудники Уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Калачевскому району, следователями СУ СК России по Волгоградской области задержали подозреваемого в тяжком преступлении: малышка была убита.

Как полагают правоохранители, 55-летний неработающий, злоупотребляющий алкоголем, ранее неоднократно судимый мужчина, который уже дал признательные показания, задушил ребенка в день его исчезновения. Известно, что с убитой девочкой он был знаком, потому малышка, ничего не подозревая, пошла с ним.

Выяснить это и обнаружить место, где подозреваемый держал тело пропавшего неделю назад ребенка, помогла информация, которую полиции сообщил 73-летний пенсионер. Наблюдательный местный житель рассказал начальнику ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенанту полиции Александру Кравченко, что раньше он много раз видел подозреваемого с девочкой. Также пенсионер добавил, что тот резко исчез, как только начался поиск малышки. Мужчина даже предположил, что подозреваемый смог вывезти девочку за пределы региона. Но, к сожалению, ребенка никто не увозил: тело оказалось в сарае того, кого пенсионер и подозревал.

Напомним, что губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым было объявлено денежное вознаграждение за информацию о пропавшей девочке. Руководители региональных ведомств МВД и СК ходатайствовали перед руководством области о выплате жителю Волгоградской области ранее объявленного денежного вознаграждения. Губернатор прошение полиции поддержал.

Правоохранители благодарят всех, кто помогал им искать пропавшую девочку: в поисковых мероприятиях, которые проходили в круглосуточном режиме, принимали участие до 500 человек — полицейские, казаки, волонтеры, военнослужащие, представители Рогсвардии.

Крупномасштабные поисковые мероприятия завершены, однако для обеспечения безопасности проведения следственных действий в Калаче-на-Дону организовано дежурство сотрудников Росгвардии.

Руководство региона, областных ГУ МВД и Следственного Управления СК России выражают соболезнования родным и близким погибшей девочки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Директор волгоградского вуза уличена в 89 эпизодах коммерческого подкупа
Трамп заявил, что разберется с «коротышкой с ракетой»
Премьер Молдавии потребовал вывода российских военных из страны
Трамп заказал себе президентский «боинг» покрупнее. Зачем?
Названа главная польза недосыпания
Порошенко отверг российский план ввода миротворцев в Донбасс
Fitch улучшило прогноз по рейтингам России
Как избежать больших долгов при использовании банковской карты
Спорт
Два матча пройдут в субботу в 11-м туре чемпионата России В столичном дерби сыграют «Динамо» и ЦСКА, а чемпион страны «Спартак» примет махачкалинский «Анжи»
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
В России будут штрафовать управленцев многоэтажек
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь