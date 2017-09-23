Тело пропавшей пятилетней девочки полиции помог найти 73-летний пенсионер
Пожилой мужчина сообщил следователям, что ранее неоднократно видел малышку вместе с подозреваемым, который после ее исчезновения также скрылся из поля зрения.
Пожилой мужчина сообщил следователям, что ранее неоднократно видел малышку вместе с подозреваемым, который после ее исчезновения также скрылся из поля зрения.
22 сентября 2017 года в
Как полагают правоохранители, 55-летний неработающий, злоупотребляющий алкоголем, ранее неоднократно судимый мужчина, который уже дал признательные показания, задушил ребенка в день его исчезновения. Известно, что с убитой девочкой он был знаком, потому малышка, ничего не подозревая, пошла с ним.
Выяснить это и обнаружить место, где подозреваемый держал тело пропавшего неделю назад ребенка, помогла информация, которую полиции сообщил 73-летний пенсионер. Наблюдательный местный житель рассказал начальнику ГУ МВД России по Волгоградской области
Напомним, что губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым было объявлено денежное вознаграждение за информацию о пропавшей девочке. Руководители региональных ведомств МВД и СК ходатайствовали перед руководством области о выплате жителю Волгоградской области ранее объявленного денежного вознаграждения. Губернатор прошение полиции поддержал.
Правоохранители благодарят всех, кто помогал им искать пропавшую девочку: в поисковых мероприятиях, которые проходили в круглосуточном режиме, принимали участие до 500 человек — полицейские, казаки, волонтеры, военнослужащие, представители Рогсвардии.
Крупномасштабные поисковые мероприятия завершены, однако для обеспечения безопасности проведения следственных действий в
Руководство региона, областных ГУ МВД и Следственного Управления СК России выражают соболезнования родным и близким погибшей девочки.