В Калифорнии произошли два землетрясения подряд магнитудой 5,7

Первое землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в 19:50 по времени UTC (22.50 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 204 километрах к западу от города Ферндейл. Очаг залегал на глубине 9,1 километра. За ним последовало землетрясение магнитудой 5,6, оно произошло в 58 километрах от Ферндейла, глубина залегания составила 4,6 километра.