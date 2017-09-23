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11:30 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии в ДТП с маршруткой погиб пассажир легкового авто

УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В c. Иглино на ул. Лесунова произошло столкновение пассажирской «ГАЗели» и «ВАЗа-2109».

Источник: Башинформ

В результате ДТП тяжелые травмы получил 41-летний водитель, пострадали также два молодых человека из легкового авто. Один из них от полученных травм скончался.

От «девятки» осталась груда металла. Как сообщают очевидцы, маршрутка № 432 возвращалась из ремонта, поэтому в это время в ней не было пассажиров, иначе число жертв и пострадавших могло быть гораздо больше.

На месте происшествия работала полиция.

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