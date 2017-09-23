В Башкирии в ДТП с маршруткой погиб пассажир легкового авто
УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В c. Иглино на ул. Лесунова произошло столкновение пассажирской «ГАЗели» и «ВАЗа-2109».
УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В c. Иглино на ул. Лесунова произошло столкновение пассажирской «ГАЗели» и «ВАЗа-2109».
В результате ДТП тяжелые травмы получил 41-летний водитель, пострадали также два молодых человека из легкового авто. Один из них от полученных травм скончался.
От «девятки» осталась груда металла. Как сообщают очевидцы, маршрутка № 432 возвращалась из ремонта, поэтому в это время в ней не было пассажиров, иначе число жертв и пострадавших могло быть гораздо больше.
На месте происшествия работала полиция.