В Башкирии в ДТП с маршруткой погиб пассажир легкового авто

В результате ДТП тяжелые травмы получил 41-летний водитель, пострадали также два молодых человека из легкового авто. Один из них от полученных травм скончался.

От «девятки» осталась груда металла. Как сообщают очевидцы, маршрутка № 432 возвращалась из ремонта, поэтому в это время в ней не было пассажиров, иначе число жертв и пострадавших могло быть гораздо больше.