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03:06 (мск), источник: РИА Новости

В Теннесси мужчина с мачете взял в заложники посетителей банка

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Мужчина с мачете взял в заложники посетителей банка в городе Колумбия американского штата Теннесси, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Отмечается, что вооруженный мачете 54-летний мужчина зашел в здание банка Community First Bank & Trust. Изначально в банке находились девять человек. Позднее четверо были отпущены.

Подробности инцидента не приводятся.

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