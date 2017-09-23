Массово гибнет скот в Жамбылской области

Источник: Tengrinews

Как рассказали фермеры из города Каратау, они стали находить свой скот мертвым еще месяц назад.

«Я видел, как мои лошади корчились от боли, умирали. Вначале мы не понимали от чего. А потом оказалось, как воду отсюда попьют, так все, считай, умрет. У всех мертвых животных обнаружили острое отравление», — рассказал один из местных жителей.

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Фермеры утверждают, все животные погибли на одном водоеме. Оказалось, это отстойник для канализационных отходов города. По словам ветеринаров, эту воду пить нельзя даже животным.

Однако местные жители уверены, что вода до недавнего времени была чистая.

«40 лет этот водоем существует, ничего подобного я никогда не видел. Как только завод построили и запустили, так животные стали умирать. Они цианид сбрасывают сюда! Мы везде писали. Но нам говорят, что все чисто. Почему тогда наши животные умирают?», — утверждают они.

Смерть животных связывают только с новым заводом по производству цианида натрия. Фермеры считают, что сюда сливают вредные отходы, и выпив жидкость животные мрут на месте.